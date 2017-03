Policía Estadal Dio Un Duro Golpe A La Especulación Y Acaparamiento MIKARLA VILLEGAS San Carlos.- Con el propósito de contrarrestar el acaparamiento y la especulación, funcionarios de la Policía Estadal llevan a cabo un intenso operativo de seguridad, para minimizar este tipo de infracciones que afectan al pueblo cojedeño. Tras constantes denuncias por parte de la colectividad, los agentes policiales acudieron a un establecimiento comercial ubicado en la avenida Circunvalación-Portuguesa, de San Carlos. En ese lugar practicaron la detención preventiva de un ciudadano, que presuntamente vendía producto con sobreprecio. En medio de esta actuación policial, los uniformados contaron con la presencia del fiscal del Sundee, Pérez Ciso, quien durante la inspección constató que en el lugar se encontraban productos de la cesta básica y de higiene personal, tales como: café, Harina Juana, huevos, papel higiénico, atún, servilletas, detergente líquido, azúcar, pasta, sardina, jamón endiablado, afeitadoras, entre otros productos. En este sentido, la persona fue detenida por estar presuntamente incursa en lo sancionado en la Ley Orgánica de Precios Justos, por lo que fue presentada ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público.

