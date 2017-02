PoliCojedes Arrestó A Un Hombre Que Incurrió En Delito De Violencia Física ROSEDEL CAMPO San Carlos.- Un hombre de 31 años de edad, quien fue identificado como Yelme Manuel Flores Hernández, fue aprehendido por funcionarios de la Policía Estadal, debido a que presuntamente tenía cuentas que saldar ante la justicia del estado Apure. Los encargados de practicar esta táctica fueron los agentes pertenecientes a la Dirección Vial, en el punto de control fijo ubicado en la Tronca 005, específicamente en el sector El Yunque, del municipio Tinaco, así lo dieron a conocer fuentes del citado cuerpo de seguridad. Alrededor de las 05:00 de la tarde de este martes, los agentes de PoliCojedes, verificaron los datos personales del ciudadano por el Sistema de Análisis y Registro Policial (SARP), como parte del operativo de seguridad ciudadana, que es ejecutado bajo lo establecido en la Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Trascendió que Flores Hernández posee una orden de captura que fue dictada por el Juzgado de Control Primero de Guasdualito (Apure), que data del 19 de agosto del año 2015, debido a que presuntamente incurrió en el delito de violencia física. Dadas las consecuencia los policía, lo presentaron ante el Ministerio Público del estado Cojedes.

