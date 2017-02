PoliCojedes (@PoliciaCojedes) aprehendió a sujeto solicitado por homicidio San Carlos.- Este martes en horas del medio día, funcionarios adscritos a la dirección de investigación y estrategias preventivas del CCP Nº1 de la Policía del estado Cojedes, aprehendieron en la urbanización Luis Arias Andrade “Fundabarrios” a un sujeto solicitado por homicidio, así lo dio a conocer el comisionado Alí Martínez, comandante de la estación. De igual manera, informó que la detención se llevó a cabo luego que el sujeto identificado como Héctor José Veloz Castillo al notar la presencia de los funcionarios policiales mostró una actitud sospechosa y al ser revisado y chequeado ante el Sistema de Análisis y Registro Policial, arrojó solicitud por el Juzgado Primero de Control del estado Cojedes, de fecha 28/09/2016, por el delito de homicidio calificado con alevosía, ante la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas (Cicpc) San Carlos. Por otro lado, señaló que en el mismo procedimiento fueron detenidas Michelle del Rosario Matheus, Adrianny Victoria Henríquez Medina y Oriannys Herrera, quienes intentaron entorpecer la aprehensión del sujeto requerido, obstaculizando el paso, arrojando piedras a la patrulla y agrediendo a los funcionarios, incurriendo en los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones y ultraje a los efectivos policiales. Martínez destacó que este tipo de actuaciones las seguirán llevando a cabo a fin de contribuir a la paz y seguridad de la población, por lo que invitó a los ciudadanos a confiar en el organismo de seguridad.

You must log in to post a comment.