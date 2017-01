Poner a tono cajeros automáticos para expendio de nuevos billetes tardara 2 meses El proceso de calibración de los cajeros automáticos para la puesta en circulación de las piezas del nuevo cono monetario por vía automatizada podría necesitar entre 15 días hasta dos meses, indicó este martes el ministro para Economía y Finanzas, Ramón Lobo, reseña AVN. En una entrevista durante el programa La pauta de hoy, transmitido por Venezolana de Televisión, Lobo explicó que el nivel tecnológico con el que cuentan los cajeros de las diferentes instituciones bancarias inciden en el proceso de calibración. “Hay todo un proceso y un tiempo necesario para la calibración de los cajeros automáticos, tanto de los de baja tecnología como los de mayores niveles de tecnología, eso necesita de una tecnología, podemos hablar de 15 días, un mes y medio, dos meses, eso depende del nivel tecnológico que puedan tener los cajeros”, aseguró. Agregó que la circulación de la nueva familia de billetes, que inició este lunes en todo el país, facilitará las operaciones comerciales en el país. Este lunes se colocaron nuevos billetes en las taquillas de entidades bancarias públicas y privadas del país para ser distribuidos a todos los usuarios.

You must log in to post a comment.