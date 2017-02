Por el Mejor San Carlos: “El miedo, la trampa y otras mañas…” Cheo Lozada Político & Periodista Toda confrontación tiene como unos de sus fines el derrotar o subyugar al adversario, quienes manejan y utilizan el arte de la guerra o las estrategias militares afirman que hay que valerse de cualquier circunstancia para lograr el objetivo, de ahí provienen muchos comportamientos que han sido asimilados por quienes han estado desvirtuando la política en las últimas dos décadas, desde el poder casi absoluto que se han abrogado decantando en esta dictadura moderna con fuertes raíces narco-delincuenciales( sobrinos ) y terroristas ( pasaportes islámicos). Existen teorías de cómo ejercer el poder para mantenerlo y evidentemente que el poder es para ello, para ejercerlo. Pero cuando analizamos lo que el régimen aplica, podemos visualizar que el miedo esta presente en todo momento, todo bravucón en el fondo es un cobarde miserable y acomplejado, fíjense quelas acciones autoritarias para prohibirnos el derecho al voto, obedecen a ese sensación de miedo que el régimen y sus esbirros viven, cuando manipulan al ciudadano y lo subyugan con la comida es otra forma de expresar que le temen al pueblo y sus ciudadanos, al que tienen que mantener ocupado en una cola miserable y asesina de nuestra moralidad, para seguir sobreviviendo el día a día al frente del gobierno. Pude tener la oportunidad de ver a través de la televisión como un Manuel Noriega en Panamá, peinilla bananera en mano vocifera el control total sobre el istmo y días después lloraba de pánico y terror al ser deportado. Esa es una muestra de lo que son estos crápulas opresores y como actúan con un final idéntico para todos. La falta de argumentos políticos y apoyo popular, llevan a quienes se endiosan y se creen descendientes de Zeus, a montar tramoyas con el auspicio de la otrora institución encargada de resguardar el estamento legal venezolano, llámese antiguo Tribunal Supremo de Justicia, que se convirtió un “Club de Chamarreros” que la que no saben se la inventan, creyéndose una especie de oráculo legal que pretenden amedrentar a la plebe con cuentos dignos del oscurantismo medieval en pleno siglo XXI. Esta gente tramposa es parte del andamiaje que el régimen se ha inventado, que reflejan en las validaciones, otra maña buscando sobrevivir y alargar la agonía que viven, no tenemos dudas que van a buscan ilegalizar los partidos, encarcelarnos sin justificación alguna e intentar unas elecciones tipo Daniel Ortega en Nicaragua. Nuestro compromiso y ganas de vivir en democracia tiene que ser más fuerte que cualquier obstáculo que el régimen nos coloque, sin partidos políticos no hay democracia y esta nueva maña que utilizan, debemos sortearla sin dudar que estamos abriendo el camino para los días de gloria que están por venir, seguimos exigiendo elecciones libres y transparentes por que sabemos que el pueblo y sus ciudadanos están esperando el momento de sufragar para cambiar el sistema y sacar este régimen ignominioso del poder.

