Portada de la Gaceta Oficial N° 41.073 SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 2.665, mediante el cual se declara Zona de Seguridad el área adyacente a la Dirección General de Contrainteligencia Militar del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, constituida por una superficie de doce coma nueve hectáreas (12,9 ha), ubicada en jurisdicción de la Parroquia Leoncio Martínez, Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda.

Decreto N° 2.666, mediante el cual se crea el Premio Internacional “Hugo Chávez a la Paz y la Soberanía de los Pueblos”. MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Y PARA LA DEFENSA

Resolución Conjunta mediante la cual se suspende de manera temporal el Porte de Armas de Fuego y Armas Blancas, en el estado Lara de la República Bolivariana de Venezuela, desde el día viernes 13 de enero de 2017, hasta el día domingo 15 de enero de 2017, con motivo del Dispositivo de Seguridad, implementado bajo el marco de la Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

INIA

Providencias mediante las cuales se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Instituto. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Emira Lucía Brito Taborda, como Directora General de Despacho, de este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Ángel Oliveros Flores, como Director General de la Oficina de Gestión Administrativa (E) de este Ministerio, y se le delega las atribuciones y firma de los actos y documentos que en ella se mencionan.

Resolución mediante la cual se deja sin efecto la Resolución N° 550, de fecha 23 de noviembre de 2016, donde se designa a la ciudadana Linda Bell Amaro Granadino, como Autoridad Única de Salud del estado Lara, dependiente de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Álvaro Alexander Calderón Chacón, como Director General de Consultoría Jurídica (E), de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Zayra Josefina Medina Gutiérrez, como Directora General del Despacho (E), de este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS BÁSICAS, ESTRATÉGICAS Y SOCIALISTAS

Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano Pablo Arturo Bautista Hernández, como Director General (E), de la Oficina de Gestión Administrativa, de este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

CONATEL

Providencia mediante la cual se revoca la Providencia N° 164, de fecha 23 de octubre de 2015; y se delega en el ciudadano Raúl Raúl Carreño Escobar, en su condición de Gerente General de Administración (E) de este Organismo, las atribuciones y la firma de los actos y documentos que en ella se señalan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ana Inmaculada Josefina Bellorín Silva, como Directora General del Despacho de este Ministerio; y se le delega las atribuciones que en ella se indican.

Resolución mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones Públicas de este Ministerio, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se especifican.

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Carmen Victoria Urbina Aranguren, como Directora Estadal Miranda (E), adscrita a la Oficina de Coordinación Territorial de este Ministerio. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Nohel José Pérez Hernández, como Jefe de la División de Contabilidad y Bienes Nacionales de la Dirección de Finanzas y Contabilidad, de la Dirección General de Administración y Finanzas de este Organismo, en condición de Suplente. MINISTERIO PÚBLICO

Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo.

