Prensa internacional reseña futuras sanciones de EEUU a El Aissami Los principales medios internacionales del mundo reseñan la posibilidad de que el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tareck El Aissami, sea incluído en la lista de funcionarios del gobierno revolucionario sancionados por los Estados Unidos. La administración Trump estaría preparando sanciones contra el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, que ha estado bajo investigación durante años por las autoridades de Estados Unidos.

