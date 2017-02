Presidente de la AN: Por cada kilo de producto CLAP importado, en el país se producirían 16 El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no resuelven el problema de la escasez de alimentos que hay en el país y se han convertido en un importante foco de corrupción. Nota de Prensa Durante el programa radial “Borges Contigo” que se transmite por RCR 750 am, el parlamentario consideró “indignante” que las hoy conocidas cajas CLAP se importen de Panamá, México y otros países. “Imagínense lo que esto significa en materia de corrupción. Todo lo que se podría producir en el país, lo que significa pagarles a los panameños para que centralicen, empaqueten las bolsas allá y las traigan, es hacer del hambre un hecho de corrupción. El hambre se ha convertido en un negocio en Venezuela, un negocio de dominación política” dijo el diputado. Mostrando una bolsa con productos distribuidos por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, Borges denunció que el azúcar, la mayonesa, el arroz, la harina de trigo, las arvejas, caraotas, pasta, carne en lata, leche y aceite; son producidos en otros países como México, Estados Unidos, Panamá, Honduras, Nicaragua y Paraguay, y vendidos en Venezuela con sobreprecio. El Presidente del Parlamento también explicó que por cada kilo de producto importado, en el país se producirían 16, por lo que a su juicio “los CLAP son un arma política que les sirve a unos pocos para hacerse ricos a costa del hambre de los venezolanos”. En ese sentido declaró que ya son cinco los casos de niños que han muerto en el país por desnutrición. Por su parte, el diputado y dirigente por Primero Justicia, Carlos Paparoni, aseguró que el precio verdadero de la caja son $8, pero que el Gobierno la vende en $35. “¿A dónde va la diferencia de $27?, se preguntó Paparoni, a la vez que responsabilizó a Marco Torres, Freddy Bernal y el ministro Castro Soteldo de destruir la producción nacional, “lo que ha generado una crisis de hambre en los venezolanos, mientras unos pocos se hacen millonarios”. Borges aseguró que en Venezuela 40% del total de los empleos estaban relacionados con la producción agrícola del país, y que de apostar a los productos hechos en Venezuela se regresaría al autoabastecimiento e incluso a la exportación de algunos rubros. Mientras tanto el diputado Paparoni, quien presidió la Comisión de crisis agroalimentaria de la Asamblea Nacional, explicó que la principal solución es apostar a lo hecho en Venezuela, a la industria nacional y a los productores venezolanos, para ir disminuyendo gradualmente las importaciones.

