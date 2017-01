Presidente Maduro necesitamos el Comando Nacional Anti Corrupción

En los actuales momentos Venezuela vive una crisis moral que ha conllevado a la perdida de los valores morales por parte de casi todos nosotros, pues los flagelos nos están ganando la batalla y no se vislumbra en el panorama una verdadera lucha contra los mismos, pues los que se encuentran en los altos cargos gubernamentales (de gobierno y de oposición) simplemente no les da la gana o no les interesa resolver esta problemática que nos afecta a todos por igual.

Uno de estos flagelos es la Corrupción que se está carcomiendo, cual cáncer terminal, a toda nuestra sociedad y a casi nadie, por no decir ninguno de los dirigentes nacionales de gobierno y oposición pareciera interesarle siquiera conocer la realidad de lo afectado que están las instituciones y organismo, y mucho menos combatirlo o aniquilarlo.

En tal sentido, mi preocupación al igual que debe ser la de algunos amigos y compañeros es que se inicie un combate a muerte contra la Corrupción, una especie de Cruzada contra ese veneno que daña todo lo que toca, que acaba con el buen funcionamiento de las instituciones y extermina la moral de la sociedad. Mi propuesta al Presidente Nicolás Maduro y a los Dirigentes Nacionales políticos de todos los colores políticos, es conformar un Comando Nacional Anti Corrupción, que comience a investigar a los corruptos, sean del color que sea su ideología, su religión, su sexo, profesión, si es militar o civil, entre otros, para que sean sancionados de manera ejemplar y así ir minimizando hasta erradicar este grave problema.

Un Comando Nacional Anti Corrupción integrado por ciudadanos íntegros, incorruptibles, comprometidos con sus principios y valores, que no se deje comprar ni intimidar, un equipo de trabajo de venezolanos honestos, que los hay y bastantes que somos. Sin ánimo de ser excluyentes no deberían estar en ese equipo ni dirigentes políticos del gobierno ni de oposición, pues ellos tienen mucha culpa de lo que actualmente sucede en la patria de Bolívar.

Muchos no estarán de acuerdo con mi propuesta, puesto que la misma tocara intereses de muchos políticos, que siempre dicen que no son corruptos, pero todos sabemos aunque no tengamos las pruebas de que son una especie de padrinos de los que cometen delitos de corrupción en las instituciones públicas y privadas.

Pero mi propuesta va más allá de los intereses particulares de algunos, mi propuesta va en beneficio de todos los venezolanos honestos, que somos la mayoría del país y que no comulgamos con esos delitos, y seguro estoy que si el Comandante Hugo Chávez estuviera al frente del país, seguramente estaría de acuerdo con este tipo de iniciativa que va en beneficio del pueblo. Espero y aspiro que alguien se interese por esta propuesta y que no sea letra muerta.

Chávez Vive…