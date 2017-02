Proceso de renovación de organizaciones con fines políticos se iniciará el #18F El proceso de renovación de nóminas de las organizaciones con fines políticos se iniciará el sábado18 de febrero, de acuerdo con lo aprobado este martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Nota de prensa En este proceso, que se realizará durante 10 fines de semana hasta el 23 de abril, deberán renovar el registro de sus militantes 59 organizaciones con fines políticos que no participaron en los dos últimos procesos electorales o que no alcanzaron una votación equivalente a 1% de los sufragios emitidos en dichos comicios. Cada partido tendrá dos días para la recolección de manifestaciones de voluntad de sus miembros. En la sesión del CNE, se acordaron también los criterios que regirán esta renovación, en concordancia con la sentencia de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El orden en que las organizaciones con fines políticos deberán validar sus nóminas dependerá del último proceso electoral en el que hayan participado y de los votos obtenidos en el mismo. Así, el primer grupo está conformado por aquellos partidos que no presentaron candidaturas en las dos últimas elecciones, a los cuales se les contabilizarán los votos obtenidos en las eleciones parlamentarias de 2010. La secuencia de atención se iniciará con el partido que haya obtenido menos votos. En este grupo estarán las organizaciones que no existían para el año 2010, las cuales serán las primeras en ser atendidas. El segundo grupo lo integran los que sí participaron en los comicios del 2015, a los que se le contabilizarán los votos obtenidos en ese proceso y se les dará el mismo orden de atención de acuerdo con su votación. El Registro Electoral que será tomado en cuenta para esta renovación es el utilizado para la elección de la Asamblea Nacional del 2015. Las y los militantes deberán validar su identidad en el estado en el que se encontraban registrados para esa fecha. Para este proceso de renovación, el CNE dispondrá de 390 puntos que trabajarán siete horas diarias y que contarán con la plataforma de autenticación biométrica para permitir la validación de las y los militantes. La contingencia tecnológica para esta jornada será de 100%. Cada organización tendrá derecho a sus testigos en los puntos y en el centro de datos, así como a una estadística preliminar diaria que no contemplará la validación de huellas ni la constatación de militancia única. Una vez culminado el proceso de manifestaciones de voluntad, será aprobado un primer informe preliminar de la jornada, luego de lo cual se abrirá el período de reparos para quienes participen en este proceso. También se prevé un lapso de impugnaciones, antes de que sea emitido el informe final que será elevado a la consideración del CNE. Asimismo, el Poder Electoral ordenó que los detalles del proceso sean presentados a las organizaciones con fines políticos este jueves 9 de febrero y que el cronograma sea publicado el próximo 16 de febrero.

