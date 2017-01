Producción per cápita de Venezuela cayó 27,7% en 4 años En los últimos cuatro años la producción per cápita de Venezuela cayó 27,7%. Solo el año pasado la disminución fue de 17,9%, señaló Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital LLC, en su informe: Venezuela esta semana: Sigue y sigue. Precisó que hubo dos períodos en el país en los que el producto interno bruto descendió 23,3% y 24%. El primero fue en los años ochenta con la crisis de la deuda y la caída de los precios del petróleo. El segundo se relaciona también con un declive histórico de precios del petróleo y los conflictos políticos que marcaron los primeros años de gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, estos descensos se produjeron durante períodos de seis a ocho años. Mientras que la caída asociada con Nicolás Maduro en la presidencia ha ocurrido en cuatro años, aseveró.

You must log in to post a comment.