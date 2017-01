Productores de crudo vigilarán cumplimiento de acuerdos Tras la reunión con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohammed Barkindo, este lunes en Caracas, el presidente Nicolás Maduro informó que Venezuela encabezará un equipo monitor de los acuerdos suscritos por los países Opep y No Opep, desde noviembre pasado. Dicho equipo lo integran cinco países, encabezados por el ministro de Petróleo y Minería, Nelson Martínez. Existe “todo el compromiso del Gobierno Bolivariano para cumplir con la estabilidad energética del mundo”, recalcó el mandatario nacional. Barkindo, por su parte, agradeció al presidente Maduro por crear el comité ministerial que vigilará los acuerdos de producción y expresó estar “convencido de que esta histórica decisión servirá para restaurar la estabilidad del petróleo en los países Opep y No Opep”.

You must log in to post a comment.