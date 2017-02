Prohiben visita de abogados a @GilberCaro en la 26 de Julio por Plan Cayapa

A los abogados Omar Mora Tosta y Theresly Malavé les fue negada la posibilidad de visitar al diputado Gilber Caro, quien tiene 28 días en la cárcel 26 de Julio en el estado Guárico.

Nota de prensa

Los custodios de la cárcel informaron a los abogados que no podían ingresar a ver al diputado porque se realizaba el Plan Cayapa en ese momento. “Esto es un abuso. Gilber está secuestrado y sus condiciones de reclusión no guardan relación con las del resto de los reclusos. No existe medida de privativa de libertad en su contra, no hay boleta de encarcelación y por eso le corresponde su libertad plena”, explicó Malavé.

Asimismo, la abogado subrayó que a pesar de explicarle esta situación a los custodios, igualmente mantuvieron su decisión de no permitirles la entrada. “Gilber Caro no puede estar sometido a las condiciones de visita que se establecen para el ingreso de los abogados por la exclusividad que él representa, somos sus abogados y necesitamos hablar con él ”, concluyó.