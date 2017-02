“Prominente empresario” Samark López responde a EEUU: El anuncio parece estar motivado políticamente (COMUNICADO) Luego que se conociera este lunes que el gobierno de EEUU, sancionara al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, por estar vinculado en el tráfico internacional de drogas. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros, también sancionó al empresario venezolano Samark José López por ser el “testaferro” de El Aissami y proporcionar “material, apoyo financiero, bienes y servicios en apoyo de actividades de tráfico internacional de narcóticos” o actuar “en nombre de El Aissami”, explicó este lunes un alto funcionario de EE.UU. en una llamada telefónica con periodistas. De acuerdo a un comunicado que publicó López en un su portal web, señala que la relación entre el vicepresidente de Venezuela y su persona es de años, al mismo tiempo que reseña que no es funcionario del gobierno de ese país y que por ende no está involucrado en el narcotráfico. EEUU sanciona al vicepresidente venezolano por narcotráfico

Asimismo, indica que es una sanción injustificada hacia un hombre “de negocios legítimos, quien ha desempeñado un papel clave en ayudar y a apoyar el futuro de Venezuela”. El listado no proporciona pruebas fácticas o justificación legal en cuanto a porqué Samark López debería figurar en la lista, señala el escrito. El comunicado también reitera que López Bello, aparece en el listado de sanciones para ser activo políticamente con el gobierno venezolano. “Samark López ha tratado de fomentar el crecimiento y el desarrollo de Venezuela”, reitera. Samark Lopez tratará todas las disposiciones jurídicas, administrativas y judiciales posibles. Fuente: El Político

Comunicado de Samark López

