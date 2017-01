¿Quién es Steyci Escalona? La nueva presa política de Maduro El pasado 11 de enero una nueva mujer venezolana engrosó la lista de presos políticos en Venezuela. Se trata de la maestra de 31 años llamada Steyci Escalona, militante de Voluntad Popular, activista de derechos humanos, quien estaba residenciada en Suiza desde el año 2010. Escalona estudió hasta 8vo semestre de Comunicación Social en la Universidad Arturo Michelena y decidió mudarse a Suiza para mejorar su calidad de vida y la de sus familiares. Esta joven vivió en Bejuma donde pasó su infancia y adolescencia. Fue en este mismo lugar donde Escalona realizó voluntariado y trabajo social, y colaboraba económicamente con un ancianato del sector. Steyci tiene 2 hermanos y quedó huérfana de madre cuando ella tenía 7 años. Desde ese momento asumió la protección de su hermana mas pequeña. Por la precaria situación económica venezolana, Steyci asumió -como miles de jóvenes venezolanos que viven en el exterior- la manutención de su padre de 70 años de edad, sus dos hermanos y sobrina. Desde su llegada a Suiza, Steyci combinó sus actividades laborales como maestra y en el sector inmobiliario. Además de la defensa de los derechos humanos a favor de Venezuela. Escalona ha participado en diferentes protestas a nivel internacional con acciones que van desde protestas simbólicas, actividades en beneficio de la comunidad venezolana en el exterior y más recientemente la introducción de documentos de denuncia al Gobierno venezolano ante el Parlamento Europeo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras instituciones prodefensa de la libertad y la democracia. Steyci Escalona es militante de Voluntad Popular y fue en el año 2013 cuando conoció, mediante un mensaje en Twitter, sobre la vida y trabajo del diputado Gilber Caro y queda prendada de su espíritu de superación, emprendimiento social y trabajo de reinserción; convirtiéndose más adelante en fiel colaborada y amiga. Es a través de Gilber que Steyci se une a Voluntad Popular y como parte de su equipo colaboró en los proyectos de reinserción “Dale la Mano a tu Par”, “Santa va a las cárceles” y formó parte del equipo asesor de campaña para la diputación de Caro. Steyci tiene por regla hacer un viaje anual a Venezuela para visitar a sus familiares y amigos, esto además le permite mantenerse conectada con sus raíces. Desde que se unió al equipo de Gilber y de Voluntad Popular la activista de derechos humanos también acompañaba sus visitas con una agenda de trabajo voluntario. Steyci Escalona llegó a Venezuela el 23 de diciembre de 2016 y tenía previsto regresar a Zúrich el 16 de enero de 2017. Sin embargo el 11 de enero se encontraba viajando junto al diputado Gilber Caro. Fueron hasta la ciudad de San Cristóbal a la toma de posesión del concejo municipal y luego se trasladaron a Mérida, donde visitaron el teleférico y ese mismo día retornaron a Caracas. Una vez en Puerto Cabello decidieron hospedarse en un hotel porque temían pasar por la vía del Cambur, lugar donde fue asesinada la actriz Mónica Spears y el carro del diputado estaba presentado fallas. En la mañana del 11 de enero siguen su ruta hacia Caracas, pero en el camino fueron detenidos en una alcabala del municipio Naguanagua y puestos a la orden del SEBIN. En el procedimiento les sembraron armas y material explosivo, se les mantuvo incomunicados y se le violó su derecho a la legítima defensa. El 12 de enero a las 4:55 pm Steyci fue trasladada a la sede de la 41 Brigada Blindada del Ejército de Carabobo para ser presentada ante el tribunal sexto de control de jurisdicción militar y acusada falsamente de “rebelión y sustracción de armamento militar”. Hoy Steyci Escalona se encuentra recluida en la cárcel militar de Carabobo, siendo absolutamente inocente, y permanece secuestrada por el régimen de Nicolás Maduro.

