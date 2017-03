Quirófanos del Hospital “Joaquina de Rotondaro” están contaminados Tinaquillo, marzo 08.- Una vez más, el Hospital “Joaquina de Rotondaro” presenta fallas en sus servicios pues en esta oportunidad le tocó a los quirófanos, los cuales desde hace algunos días están inhabilitados por estar presuntamente contaminados, la denuncia la realizó el concejal de la Unidad Juan Carlos Villegas. Según lo relatado por Villegas, fuentes oficiales del nosocomio local le informaron de la irregularidad a fin de que él se encargara de hacerlo público, ya que si un trabajador lo hace es perseguido y hasta despedido de sus funciones en el centro de salud. Se desconoce la causa de la contaminación de los quirófanos, sin embargo, para el edil este grave problema que afecta seriamente a la colectividad en general, debe ser investigado y solventado. Por ello, hizo un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a la situación y den respuesta oportuna y eficaz a la brevedad posible, ya que no le parece justo que ciertas intervenciones deban ser trasladadas a otras localidades, “porque Tinaquillo y su gente no tienen doliente o gobernante”, puntualizó.

