Rafael Orihuela: No es posible que un venezolano muera de mengua en un hospital El ex ministro de salud, Rafael Orihuela, asegura que “el sistema salud en Venezuela en estos momentos está en estado de vida vegetativa”. Explica el ex titular de la cartera de salud que la salud ya pasó de estado de coma, cuando se dice que se está vivo para caer en vegetativo, donde no hay respuestas de nada. Orihuela, durante una visita a Ciudad Bolívar para participar en algunos eventos de salud, reiteró su preocupación al estado de gravedad en que sigue cayendo el sistema de salud de los venezolanos, y señala que el deterioro que advirtió hace cinco años hoy ya se concretó. “No hay un pedazo de la salud que diga que estamos mejorando, o estamos avanzando. Hay un retroceso impresionante, sobre todo de los años 2015 y 2016. Estos dos últimos años nos indican cómo estamos”. Detalla la situación dramática que reflejan las tasas de mortalidad infantil y materna registradas en los últimos años. “En el 2016 a tasa de mortalidad infantil registra un 25% más que años anteriores”. En cuanto a la materna el año pasado cerró con 187 madres fallecidas por cada mil niños nacidos. ”Estos dos indicadores nos dicen que hay un deterioro en la atención primaria de salud, que se reduce básicamente a la atención materna-infantil”. Señala que el gobierno ha descuidado la prevención en vacunación, saneamiento ambiental, control de las enfermedades endémicas y suministro de medicamentos e insumos. Por eso, asegura reaparecieron epidemias como la difteria, mal de chaga, tuberculosis, que estaban bajo control, y se profundizaron otras como malaria y dengue. Sin dejar de mencionar el zika y el chikungunya. Comenta que para el 2015 la malaria alcanzó los 140 mil casos, y en el 2016 los 238 mil. El 80% están en el territorio de Guayana. Advierte la existencia de la cepa de plasmodium falciparum en zonas de la parte baja del Orinoco, que es letal, y debe ser tratada de manera urgente. Dijo que este tipo de malaria es de suma gravedad, debido a su resistencia a los medicamentos. También, señaló que esta crisis está más que ilustrada en el estado de penurias en que están los hospitales, donde en todo el país hay más de 200 mil ciudadanos que no han podido ser intervenidos quirúrgicamente porque no hay insumos y, tampoco, ya médicos. “No es posible que un venezolano muera de mengua en un hospital, porque no hay manera que lo operen”, lamentó.

You must log in to post a comment.