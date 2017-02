Rafael Ramírez: La unidad presentará en los próximos días nuevo reglamento “Dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como lo hemos dicho siempre, estamos convencidos de que la unidad es un valor. Sobre eso hemos venido trabajando, para presentarle al país una unidad estructurada, con un nuevo reglamento interno y una agenda con objetivos y propósitos unitarios”. Rafael Ramírez Colina, diputado de la Asamblea Nacional, aseguró que la unidad no se puede perder por ninguna consideración individual o particular.



Nota de Prensa Ramírez Colina, destacó que más allá del tema electoral, la MUD establecerá las normas de relación entre los distintos partidos que la componen, así como también estrategias enfocadas a rescatar la democracia y el derecho a elegir de los venezolanos. “Ya tenemos varias semanas trabajando y se espera que en los próximos día se le presente al país. La Unidad no se rompe y no se romperá. A lo largo de estos años hemos entendido que es una herramienta fundamental para obtener victorias electorales y en este momento, cuando el pueblo necesita que podamos alzar la voz para exigir el cambio en Venezuela, no los defraudaremos. Estamos más comprometidos que nunca con la lucha democrática desde la Unidad”. Así mismo, el también dirigente nacional de Primero Justicia, reafirmó la presencia del su partido dentro de la MUD. Expresó que la forma de la escogencia del secretario de la unidad en el Zulia, tal y como fue planteada, no se parece a como se llevan a cabo los concesos o a como se dirimen las diferencias dentro de la MUD. “Sobre la escogencia de los secretarios se ha hecho un planteamiento de buscar un candidato consensuado que nos represente a todas las partes con una firme voluntad política”. Sobre la mesa de negociación y diálogo expresó: “Los mediadores nos presentaron un número de propuestas y nosotros estamos construyendo las nuestras, con una forma de relacionarnos distintas, en donde haya cumplimiento y formas de verificación. Son un conjunto de condiciones necesarias inicialmente para sentarnos a dialogar y si no se cumple, no dialogaremos”.

You must log in to post a comment.