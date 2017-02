Ramón Flores: No más dictadura, basta ya de la censura previa El coordinador político de Voluntad Popular por el estado Miranda y diputado para la Asamblea Nacional, Ramón Flores, exigió al régimen de nacional el uso de la censura previa, luego de que sacaran de las cableras venezolanas al canal de noticias internacional CNN en español. Nota de prensa “El periodismo es libertad de expresión, el régimen le teme a la verdad y por eso sacó de las cableras venezolanas a CNN en español, en respuesta a un programa de investigación sobre pasaportes venezolanos realizado por la agencia de noticias”. Flores Carrillo, aseguró que es lamentable que intenten callar lo que en realidad sucede en nuestro país, bloqueando la señal de un canal de noticias; pero ya estamos acostumbrados a esto, en 2007 fue RCTV, en 2014 fue NTN24 y ahora en 2017 es la señal de CNN. “Con estas medidas no aparecerá mágicamente la comida en los anaqueles de los supermercados, ni el hampa dejará de convertir las aceras de la ciudad en campo santos, ni la quincena le durará al venezolano todo el mes y podrá ahorrar. Estas son patadas de ahogados que da el régimen de Nicolás Maduro al verse aislado en la región y sin pueblo”. Para concluir el diputado para la Asamblea Nacional, invitó a los venezolanos a marchar desde los puntos convocados por Voluntad Popular para demostrar que los venezolanos no hemos olvidado a nuestro líder, hermano y preso de conciencia Leopoldo López.

