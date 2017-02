Ramón Muchacho (@ramonmuchacho) : En medio de esta crisis dotar a nuestros funcionarios es una labor titánica “En esta Venezuela tan complicada y que atraviesa una terrible crisis humanitaria, poder dotar de uniformes a nuestros servidores públicos es una labor titánica. Los tramites burocráticos y la velocidad con que se deprecia el bolívar hace que algo tan sencillo como comprar uniformes sea una noticia”, expresó el alcalde Ramón Muchacho. Nota de Prensa El mandatario explicó que la dotación incluye armilla (camisa), chaquetón, pantalón, botas y gorras que utilizan a diario en sus labores. Estos uniformes, de color naranja, permite que el instituto cumpla con el estándar internacional de los organismos de prevención y rescate. “Es fundamental brindarle todo nuestro apoyo a ellos porque son las caras que vemos cuando hay una emergencia. Cada vez que se cae un árbol, hay un incendio, un accidente, se queda atascado un ascensor o cualquier vecino necesita ayuda, ellos están ahí, las 24 horas del día. Además, monitorean las quebradas y colaboran en su limpieza, su trabajo es invalorable”, indicó Muchacho. Protección Civil también asiste a colegios, escuelas y empresas del municipio para ofrecer información y cursos sobre como actuar ante diversas situaciones de riesgo. “En un país tan mal preparado para las catástrofes, la prevención es fundamental para salvar vidas y desde nuestras competencias tomamos todas las medidas necesarias para estar preparados de la mejor manera”, finalizó el alcalde capitalino.

