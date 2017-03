Ramos Allup: El Gobierno busca realizar megaelecciones para el 2018 El diputado por Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, aseguró este miércoles que la intención del gobierno nacional es no realizar elecciones este año si no unir varios comicios lo más cercano al 2018. “La intención del Gobierno es seguir corriendo las elecciones y no realizarlas. Mi olfato es que están buscando una megaelección para el 2018”, dijo Ramos Allup durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión. “Seguirá agravándose el precio de los productos. Apuestan a que suban los precios del petróleo para hacer las elecciones, porque un evento electoral de alcaldes y gobernadores en este momento sabe que las perdería, así como también una posible elección presidencial”, insistió. Al ser consultado sobre la mesa de diálogo y sus resultados, Ramos Allup aseguró que “no me queda la menor duda de que la única salida a este problema en el país es electoral. Pero siempre se replantea las maromas de un diálogo para que el gobierno sabe que no se obtendrá ningún resultado. Nuestros planteamientos en la mesa de diálogo fueron concretos, pero el Gobierno no cumplió”. “El gobierno está consiente de que el único poder público que no controla es la Asamblea Nacional”, sentenció y agregó que “estos procesos, frente a un gobierno que no permite la disidencia, son complicados”, aseguró. Sobre el tema de la fiscalización de las panaderías, Ramos Allup reiteró que “lo que falta es que digan que desde la oposición controlamos la producción y distribución de la harina de trigo”. “Lo que realmente sucede es que no hay jefes en el Gobierno que controlen esta situación. Toda política se juzga por sus resultados: lo que ha fracasado es el modelo económico y ellos no rectifican. Ni con el carnet de la Patria ni las bolsas Clap resolverán el desabastecimiento que hay en el país. Además, el único carnet que debe ser pedido a todos los venezolanos para obtener, lo que por derecho les corresponde, es la cédula de identidad”, sentenció. Aclaró que los dólares con los que viajan los parlamentarios provienen del Banco Central de Venezuela (BCV) y que “el hecho que un diputado sea invitado a un foro internacional y exprese la verdadera situación que se vive en el país, no debe ser calificado como traición a la Patria”. En cuanto a una posible candidatura presidencial, el diputado de AD ante la Asamblea Nacional expresó: “Cuando corresponda escoger a los candidatos para las elecciones presidenciales seguramente mi nombre estará en la lista. Pero en lo que no hay duda es que cuando se hagan, cualquiera de las elecciones pendientes, el Gobierno sufrirá una derrota contundente”.

