Ramos Allup (@hramosallup) : Hay que tomar las calles de manera pacífica y seguir exigiendo elecciones Con diversas denuncias sobre la paupérrima situación que padece el sector productivo y social del occidente venezolano durante unas asambleas de ciudadanos realizadas en el occidente de país, el diputado Henry Ramos Allup finalizó su gira informativa en el estado Zulia, este sábado, 11 de febrero, en compañía de otros dirigentes de la Unidad a escala nacional y regional. Nota de Prensa Entre los aspectos severamente cuestionados por el dirigente opositor, el hambre que se sirve diariamente en la mesa de los venezolanos fue el foco de su discurso. “Han destruido toda la producción nacional y no se atreven a reconocer y corregir. Machiques hace 15 años producía 600 mil litros diariamente y en la actualidad sólo producen 100 mil, lo que representa sólo una sexta parte”. Sentenció Ramos que el Clap es una forma de admitir que han “destrozado la producción nacional”. Ante el tema del sistema gubernamental de distribución de alimentos, preguntó a la población que si recibía la “famosa caja con alimentos”, interrogante a la que los lugareños respondieron con un “no”, de modo tal, que Ramos insistió que dicho fracaso en la distribución de alimentos responde a la falta de políticas adecuadas que aseguren el bienestar social de los venezolanos y por esa razón y muchas más el pueblo debe movilizarse a ejercer sus derechos de presión de calle y sufragio de forma masiva. “Si me preguntaran qué creo que se debe hacer, respondería que centrarnos en lo único que tiene más o menos posibilidad inmediata porque está fijado en el calendario que por lo visto no será en el primer semestre sino después que son las elecciones de gobernadores. Como lo único que tenemos de carne y hueso son las elecciones de gobernadores y ellos saben que saldrían perdiendo, es por eso que inventaron esta relegalización de los partidos”. En este sentido, se refirió al pronunciamiento de Tania de Amelio, rectora del órgano electoral. “La zafia de Tania de Amelio dijo ayer que no había elecciones de gobernadores hasta que no se relegitimaran partidos, están siendo claritos, quieren seguir seguir estirando con cualquier ardid las elecciones porque saben que con las elecciones de gobernadores ya perdieron”. “¿Que hay que coger la calle? Sí. Hay que hacer presión de calle, pero presión de calle ordenada. La conciencia de tener un objetivo político no implica enviar gente a convocatorias para que la maten”, puntualizó y reiteró el líder opositor en los municipios Machiques, Rosa de Perijá, San Francisco y Cabimas, en los que cientos de zulianos participaron en la agenda Unidad-Zulia que inició el pasado jueves 9 de enero y finalizó ayer, con motivo de la cruzada informativa por toda Venezuela de la oposición.

