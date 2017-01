Ramos Allup (@HRamosAllup): Maduro no rendirá cuentas ante AN porque no aguanta que se las canten claritas El diputado por el circuito tres de Distrito Capital, Henry Ramos Allup, dijo el pasado viernes, 13 de enero, ante la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia que no reconoce la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, que él no es el presidente del Poder Legislativo, ya que su cargo feneció el pasado 5 de enero y que dicha decisión de la Sala Constitucional es una violación a lo establecido en la Constitución, asimismo, la redición de cuentas que realizará el presidente de la República en el TSJ es también inconstitucional como la presunta disolución de la institución de la que es garante. Así lo reseña unidadvenezuela.org

“Esos sin vergüenzas de la Sala Constitucional no pueden estar violando la Constitución, mi mandato como presidente de la Asamblea Nacional feneció el 5 de enero. Tal y como dice la Constitución y el Reglamento de Interior y Debates, dirigí la Comisión Preparatoria como director, la cámara eligió libérrimamente en un proceso a la junta directiva, incluso después -a reserva de lo que pensábamos algunos de nosotros- se votó nuevamente la solicitud de los diputados indígenas, ahora siguen diciendo que estamos en desacato y que yo sigo siendo presidente, eso es embuste, yo no sigo siendo presidente”, aseveró el parlamentario. Por otro parte, en lo referente a la rendición de cuentas que el primer mandatario, Nicolás Maduro, realizará ante las instancias del Poder Judicial, cuestionó los valores estatutarios del actual sistema gubernamental y comentó que el proceder de Maduro responde al temor de ser nuevamente encarado por la fracción opositora que ahora es mayoría en el parlamento, tal y como sucedió el 15 de 2015. “El hecho de que el presidente de la República haya decidido violar sistemáticamente la constitución y hacer lo que le dé la gana porque no quiere someterse a ninguna forma de control, eso ya lo sabíamos. El año pasado de casualidad fue a la Asamblea Nacional y vista la felpa que se llevó en la respuesta que le dio la Asamblea Nacional a su intervención llena de sandeces y embustes, pues este año decidió no ir porque le hubiera correspondido la respuesta a Julio Borges… Este es un gobierno también fallido que le saca el cuerpo a cualquier evento que signifique rendición de cuentas. Entendemos que haya decidido ir al TSJ que es un organismo que al igual que él también se dedica a violar la constitución y que ha decretado la liquidación de la democracia en Venezuela”, acotó Ramos Allup. Al ser abordado sobre los casos de aprehensión como el del diputado Gilbert Caro, Ramos indicó que la violación a la inmunidad parlamentaria y las detenciones arbitrarias a dirigentes políticos por parte del gobierno nacional “van a ir in crescendo. El ‘Comando Antigolpe’ encabezado por el califa de Aragua, que es un famoso represor y perseguidor, ha acentuado el acoso. Las cosas van a peor, algunos militares que han sido acusados de conspiración serán objetos de detenciones. Esto es algo que va a mayores”. En cuanto al tema de diálogo del que se esperaba alguna acción de ambas partes el día de ayer, 13 de enero, Ramos Allup de manera decisiva y tajante manifestó que el partido Acción Democrática, del cual es dirigente y secretario nacional, no se volverá a sentar pues dicho recurso para la tolda blanca se agotó, “esa mesa de diálogo porque es una estafa a la opinión pública y una estafa al país”. “No veo la menor posibilidad de diálogo porque el gobierno lo que quiere es ganar tiempo para mantenerse agónicamente y terminar de destruir a Venezuela. El gobierno simplemente está es asustado porque sabe que cuando haya un proceso electoral va a salir para afuera, expelido por la voluntad popular, por eso mató el revocatorio, no quiere elecciones de gobernadores ni alcaldes y por eso tampoco quiere elecciones presidenciales. Debemos acudir a la presión ciudadana para exigir las elecciones que están pactadas en la Constitución”, puntualizó.

