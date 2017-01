RAÚL CASTELLANOS: Transformación curricular que impulsa el gobierno es una herramienta para ideologizar la educación Tinaquillo.- Raúl Castellanos Latouche, reconocido periodista de la región y profesor investigador de la Universidad de Carabobo en la Facultad de Educación, expresó su preocupación y a la vez el rechazó a la reforma curricular para la Educación Media General, impuesta desde el ministerio de Educación y contemplada en la resolución 0142 y 0143 aparecidas en Gaceta Oficial el pasado 2 de diciembre. Destacó Castellanos que la orientación de la reforma está centrada en transformar los contenidos curriculares para este nivel educativo, en una herramienta de ideologización política sobre la visión socialista que persigue el gobierno del presidente Maduro, dejando a un lado componentes importantes para el desarrollo intelectual de la juventud venezolana. Añadió que uno de los cambios es la eliminación de las asignaturas del plan de estudio para convertirlas en áreas de formación, eliminado de un tajo materias significativas en el área de las ciencias como la física, biología y química, asimismo objetivos en castellano y literatura e inglés, por ejemplo; trayendo como consecuencia limitaciones de saberes elementales en la formación de los futuros bachilleres y dificultades en la construcción de conocimientos competitivos en la prosecución de estudios en la educación universitaria. Castellanos hace un llamado a los docentes y en especial a los profesores de educación media, padres y representantes, y a toda la colectividad para que conozcan estos documentos oficiales y luego alcen su voz de protesta para anular esta improvisación en la educación de los jóvenes venezolanos y que solamente persigue el adoctrinamiento, la dominación y la pobreza intelectual para facilitar el dominio de aquellos que manejan el poder.

