Realizado taller de convivencia y resolución de conflictos en liceo “Eloy G. González” San Carlos, marzo 3.- Un taller de convivencia y resolución de conflictos se llevó a cabo en el liceo “Eloy G. González” de San Carlos, dictado por la psicólogo Andreina Bustamante, miembro del equipo regional de UNAMUJER. La actividad fue iniciativa de las autoridades del liceo, encabezadas por su directora profesora Claritza Ríos, así como el equipo del grupo estable Vida y Salud Integral, dirigido por la profesora Ana García, con el apoyo de toda la familia institucional. La profesora Ríos dijo: Como parte de la programación del mes de marzo se lleva a cabo una jornada para beneficio de los estudiantes y el personal que hace vida en el liceo “Eloy Guillermo González”. En esta ocasión se abordó el tema que actualmente afecta la convivencia sana en nuestras instituciones educativas como es la violencia desde diferentes modalidades, como la violencia psicológica, el acoso y el bulling”. Agregó la directora de la institución que los estudiantes mostraron especial interés para la resolución de conflictos y la manera como afecta la violencia las relaciones interpersonales, así como agradeció al equipo de orientadores, personal administrativo, en especial la profesora Ana García, quien estuvo organizando la actividad en los espacios de la biblioteca con el aporte de UNAMUJER. En nota de prensa enviada a esta redacción con la colaboración del licenciado Wilmer Angarita, también se hizo saber que en este liceo simultáneamente a la actividad ya mencionada se efectuó una jornada de recuperación de mesas sillas, para lo cual se contó con el respaldo de FundaZamora, a través de su director Ing. Félix Zambrano, junto a Johana Rodríguez, administradora de dicho ente público. La profesora Ríos agradeció también al personal auxiliar diurno y adulto de la Unidad Educativa “Rómulo Gallegos”, quienes hicieron posible la recuperación de 204 mesas sillas y culminó anunciando que este mes se hará una serie de talleres de capacitación en diferentes rubros como elaboración de harina precocida, dulces tradicionales y otros dentro del programa Marzo Productivo.

