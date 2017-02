Realizado Taller de Locución y Prensa Escrita en Escuela Rómulo Gallegos MARILIN HENRÍQUEZ PASANTE UBV San Carlos.– En días pasados se realizó el taller de Locución y Prensa Escrita en la Escuela Bolivariana Rómulo Gallegos del sector Monseñor Padilla, dictado por la docente Miriam Medina, coordinadora del centro de recursos para el aprendizaje, con el apoyo de Yuraima Mendoza, encargada del área de telemática de este plantel. Medina relató que en la actualidad tienen a cargo una matrícula de 30 alumnos capacitados para dicha actividad donde les permite conocer todo lo relacionado a la información de radio y prensa. Manifestó, que la idea es que los estudiantes puedan elaborar su propio periódico escolar conformados por redactores, reporteros, fotógrafos y diagramadores para que sean ellos que lleven la información a la comunidad educativa. Asimismo agradeció a esta pasante de Comunicación Social, Marilin Henríquez, por prestar su apoyo y colaboración, donde aportó sus conocimientos, teorías y prácticas dinámicas sobre esta materia.

