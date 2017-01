Rector Luis Emilio Rondón: el directorio del CNE debe discutir el cronograma de las regionales El Rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón solicitó al directorio del cuerpo incluir en la próxima agenda como punto de decisión la solicitud de discusión y aprobación de los cronogramas de los procesos electorales previstos para este año conforme al calendario electoral presentado por la Junta Nacional Electoral, anunciado en octubre pasado por el CNE. Nota de Prensa Así lo expresó a través de su cuenta twitter @RondonCNE. El Rector precisó que en octubre del año pasado que el CNE aprobó y anunció al país que las elecciones regionales se realizarán a finales del primer semestre del 2017 y las elecciones municipales en el segundo semestre del mismo año, motivo por el cual es necesario aprobar en el menor tiempo posible el cronograma electoral de las próximas elecciones, ya que los tiempos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, que hacen factible la realización de este proceso dentro del primer semestre se están acortando día a día. Considera Rondón que la presentación del cronograma electoral en los próximos días contribuirá en buena parte a bajar la tensión en el país y generar certidumbre que permita el ejercicio de los derechos políticos que nuestra carta magna contempla. Manifestó que el CNE tiene la obligación constitucional de garantizar los procesos electorales para elegir 23 gobernadores y los respectivos legisladores a finales del primer semestre de este año y alcaldes y concejales en segundo semestre del 2017. Ratifica que el CNE está llamado a hacer cumplir los fines del Estado, el cual tiene a la democracia como uno de sus valores primordiales, caracterizada como de participativa y protagónica, siendo el sufragio su expresión por excelencia. “Es necesario recordar que el soberano se expresó en el 2012 de acuerdo a nuestra constitución para que los gobernadores de Estado y los legisladores estuvieran en sus funciones durante 4 años, de ahí la urgencia de que el CNE se avoque a consultar a los electores acerca de quiénes deben regir en sus respectivos estados”. Finalmente, señaló que el organismo está por reiniciar el proceso de renovación de las organizaciones políticas, proceso que a su juicio, no tiene porque retardar la realización de los procesos electorales previstos para este año. “Recordemos que debe prevalecer siempre la participación política de los ciudadanos”.

