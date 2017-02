Rector Rondón: CNE limita derecho a la participación con proceso de renovación de partidos El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón se pronunció la noche de este martes a través de varios mensajes en su cuenta en Twitter para pronunciarse respecto a las directrices que dictó el ente comicial respecto al proceso de renovación de partidos. “CNE limita derecho a la Participación al aprobar proceso de renovación de partidos en condiciones de casi imposible cumplimiento”, escribió. A su juicio con esta decisión el CNE “dificulta el Derecho a la Asociación Política, lo cual es sumamente grave”. Expresó además que por tal razón salvó su voto y que “tal como fue aprobado este proceso se obstaculiza a partidos alcanzar porcentaje de ley en al menos 12 estados para mantener su vigencia”. “El CNE hoy puso por encima de los Derechos Políticos de los venezolanos un proceso administrativo diferido en anteriores oportunidades”, prosiguió. Para Rondón, el CNE al establecer el proceso entre 18 de febrero y el 23 abril c cada partido tendrá solo un fin de semana para lograr 0,5% del Registro Electoral (RE )en al menos 12 estados. Así mismo, los militantes de cada uno de los 59 partidos inscritos tendrán solo 14 horas hábiles para expresar su voluntad de pertenecer a esa organización. “Teniendo una plataforma tecnológica mayor, el CNE hoy decidió limitar a 390 máquinas la recolección. Se requiere mucho más. Todavía hay tiempo para corregir estas condiciones y facilitar el ejercicio de los Derechos Políticos como nos obliga la Constitución”, finalizó.

You must log in to post a comment.