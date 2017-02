Rector Rondón: Renovación de partidos no impide comicios regionales “El proceso de renovación de nóminas recientemente aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene porque retardar la aprobación del cronograma electoral ni la realización de las elecciones regionales previstas para el primer semestre del año en curso”. La afirmación la hizo el Rector Principal del organismo, Luis Emilio Rondón quien considera que aún se está a tiempo de cumplir con el calendario electoral. Nota de prensa Rondón sostiene que no existen motivos para impedir la divulgación de la convocatoria y publicación del cronograma electoral de las elecciones regionales. “No hay razón para que el periodo de renovación de nóminas de las organizaciones políticas, afecte la convocatoria, cronograma y realización de las elecciones regionales, por eso aún tengo expectativas de que el CNE cumpla con la palabra empeñada a los venezolanos a finales del año pasado”, insistió. Con relación al proceso de renovación de nóminas reiteró su posición expresada a través de su cuenta twitter @RondonCNE. “El CNE limita derecho a la Participación al aprobar el proceso de renovación de partidos en condiciones de casi imposible cumplimiento, dificultando el derecho a la Asociación Política, lo cual es sumamente grave. Por ello salve mi voto”, afirmó. “Tal como fue aprobado, este proceso de renovación obstaculiza a los partidos alcanzar el porcentaje de Ley en al menos 12 estados. El Poder Electoral con este tipo de decisión deja de lado su rol de promotor de la participación y garante de los derechos políticos de los venezolanos, un proceso administrativo que además fue diferido en anteriores oportunidades, justamente para organizar y realizar elecciones”. También cuestionó el lapso de tiempo para este proceso, el cual quedó determinado entre el 18 de febrero y el 23 abril, ya que cada partido tendrá solo un fin de semana para lograr 0,5% del Registro Electoral con el inconveniente de que debe realizarse en algunos casos, en días feriados de Carnaval y Semana Santa. “Parece un mal chiste que algunas organizaciones políticas tengan que movilizar a su militancia el fin de semana previo al carnaval, Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección de Semana Santa”. Para el Rector es un contrasentido que los 59 partidos inscritos dispongan de solo 14 horas hábiles para expresar su voluntad y teniendo el CNE una plataforma tecnológica de más de 40 mil maquinas no coloque el número suficiente de maquinas conforme a la densidad poblacional en los 390 puntos, por lo que solicité al directorio la modificación de las condiciones previstas para la renovación.

You must log in to post a comment.