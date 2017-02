Renunció Michael Flynn, consejero de seguridad nacional de Trump La Casa Blanca informó que Michael Flynn renunció a su cargo de consejero de seguridad nacional del presidente Donald Trump, en medio de una creciente polémica sobre sus contactos con Moscú. En su carta de dimisión, Flynn admitió que “transmitió sin querer al vicepresidente electo y a otros información incompleta sobre sus conversaciones telefónicas con el embajador de Rusia” en Washington. El general retirado Joseph Kellogg ocupará el puesto de consejero de forma interina, añadió la Casa Blanca. AFP

