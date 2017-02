Representantes de la AN se reúnen con familiares de presos políticos El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges y diputados de la bancada de la Unidad se reúnen con familiares de los presos políticos en la sede del hemiciclo, para debatir sobre las irregularidades en el proceso de detención de los mismos, así como los sitios de reclusión. En ese sentido Nina Caro, hermana del diputado Gilber Caro, denunció que ya han pasado más de 40 días de la detención de su familiar y aún no lo han podido ver. “Las autoridades no dejan que abogados y familiares podamos ver a Gilber. Lo tratan inhumanamente”, manifestó. Por su parte Marilu Guevara, madre de Peter Moreno, dijo que “ni a los malandros les asignan cárceles como las de La Pica, en Maturín, a donde enviaron a mi hijo”. “En este país no hay Estado de Derecho. Maduro condenó a esos muchachos para meterle miedo a los militares”, aseveró. Motivo que el pidió a los familiares de todos los presos políticos a perder el miedo de hablar y reclamar, “porque necesitamos salir de esto”, expresó. Asimismo María Fernanda Escalona, hermana de la compañera del diputado Gilber Caro -Steyci Escalona-, sostuvo que “no podemos seguir acumulando gente tras las rejas. No podemos olvidarnos de los presos políticos”. Mientras que a juicio del padre de Ricardo Antich, quien lleva el mismo nombre de su hijo, es “descarado” lo que pasa con la justicia del país, “mi hijo preso mientras un pran está en la playa”, reprochó. Por otro lado Rosaura de Goicoechea, esposa de Yon Goicoechea, dijo que no es posible que tribunales del país hayan emitido boletas de excarcelación y los funcionarios “no las respeten”, denunciando que adicionalmente estos tengan “un trato deplorable hasta que los hijos”. De igual forma, Oriette Schdendorf Capriles, denunció que el testigo que inculpó a su padre (Antonio Ledezma) y a otros presos políticos se fueron del país y admitieron declarar “bajo tortura”, situación que a su juicio se arreglará una vez que haya un cambio político. “Sin cambio político no podemos terminar con el sufrimiento de todas las familias de los presos políticos”, señaló. Finalmente, los diputados Delsa Solorzano y Julio Borges, manifestaron que “Venezuela es prisionera de un régimen que hoy le quita la libertad a todos sus ciudadanos” y que “en el silencio y oscuridad de este régimen”, lo importante será que este tema “sacuda” a la opinión pública e internacional, conluyeron.

