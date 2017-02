Requesens: Aunque nos golpeen estamos decididos a a defender el derecho del pueblo a votar Luego de que lo sacaran a golpes de la sede del Consejo Nacional Electoral, el diputado a la Asamblea Nacional por el Táchira, Juan Requesens, afirmó que aunque los golpeen y los amenacen los parlamentarios van a seguir en la defensa del derecho que tiene el pueblo a cambiar a este gobierno por la vía del voto.



Nota de Prensa Requesens acudió la mañana de este jueves 2 de febrero junto a los también parlamentarios José Brito, Jonhy Rahal, Stalin González, y Jorge Millán, entre otros, quienes se presentaron en la sede del CNE en Caracas con la finalidad de exigir que de una vez por todas se fije el calendario electoral, y que no se use la legitimación de las organizaciones político partidistas para darle largas a las elecciones que el pueblo espera se hagan lo antes posible. Los diputados al ver que les impedían el paso intentaron romper el cerco de seguridad e ingresar al recinto, pero fueron sacados de forma violenta con golpes, empujones, e improperios, por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana apostados a las afueras del CNE, violando una vez más los derechos que tienen los legisladores a ejercer sus funciones como defensores de las exigencias que tiene la población. Requesens recordó que desde que asumió la presidencia de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, le advirtió al gobierno que: “nos tendrán en la calle, en todos los organismos, y si nos golpean una mejilla pondremos la otra. A nosotros no nos van a quebrantar en nuestra decisión de conseguir que el pueblo pueda expresarse y cumplir la meta de cambiar a este gobierno que ha empobrecido a las familias venezolanas y que nos ha sumido en el peor desastre económico y social de nuestra historia”. Luego de la violencia ejercida por los organismos de seguridad, los diputados aguardaron en el CNE y finalmente fueron atendidos por el rector Luis Emilio Rondón, quien les indicó que hay tiempo suficiente para que en el año 2017 se efectúen los comicios pendientes que son de gobernadores y alcaldes.

