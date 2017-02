Rescate Venezuela entrega donativo de pañales a asilos en Caracas Comunicaciones Todos por la Libertad (Caracas, 04.02.17).- Rescate Venezuela donó a dos asilos del municipio Chacao, AduSer y Sagrado Corazón, 40 cajas de pañales que beneficiarán a más de 100 venezolanos de la juventud prolongada, como parte de la ayuda que lleva a cabo campaña humanitaria en el país. La activista de derechos humanos Lilian Tintori, acompañada por los concejales Rafael del Rosario y Alfredo Jimeno, manifestó que “Rescate Venezuela, hoy sábado en la mañana sigue haciendo entregas de donaciones gracias a los venezolanos que viven fuera del país. Los abuelos, como dice Leopoldo, son un ejemplo de esperanza para nosotros, tienen mucha necesidad de atención y cariño, por eso tenemos que visitarlos, atenderlos y abrazarlos”. Desde la casa hogar AduSer, Tintori destacó que la misión de Rescate Venezuela, a parte de brindar ayuda a quienes necesitan insumos médicos, busca “rescatar la solidaridad, ayudar al prójimo, rescatar los valores democráticos, los derechos que son violados porque hay escasez, porque no hay pañales ni medicinas para nuestros abuelos”. El concejal Del Rosario, agregó que “debemos seguir adelante por el país que todos queremos. Esto es un ejemplo de que debemos darle la mano a quien más lo necesita”, además agradeció a todo el equipo de Voluntad Popular de Chacao “donde Leopoldo López sentó las bases de la Mejor Venezuela”. De igual forma, el concejal Jimeno resaltó que toda la ayuda brindada por el equipo de Rescate Venezuela, “es el resultado de la lucha que aún mantienen los venezolanos que tuvieron que irse del país pero que no se quedaron con las manos cruzadas, quienes apoyan esta iniciativa para dar solución a los problemas”. La jornada de donaciones comprendió el ancianato AduSer, el cual atiende a 33 personas de la tercera edad, de los cuales la mayoría padece enfermedades como diabetes, artrosis, hipertensión e incontinencia, y el ancianato Sagrado Corazón, que alberga a 88 damas y tiene más de 80 años de servicio en La Castellana. Omaira Franchi, directora del asilo AduSer, expresó que “hoy cuesta mucho mantener esta labor por el alto costo de los pañales y de las cosas que necesitan los abuelos y no solo lo material, sino también mantener la consciencia de que la union familiar es muy importante y que nuestros abuelos necesitan atención, cariño y compañía”. Frente a la escasez de alimentos y medicinas, que también afecta a los asilos públicos y privados del país, Rescate Venezuela ha apoyado con más de 300 cajas de pañales, centros de cama, guantes, jeringas, gasa, tensiómetros, agujas para diabetes, ropa de cama, entro otros insumos necesarios para la atención de los adultos mayores venezolanos.

You must log in to post a comment.