Richard Arteaga (@RichardArteaga) : Funcionarios de Odebrecht deberán rendirles cuentas a Venezuela El Diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Anzoátegui, Richard Arteaga, dejó claro que en Venezuela se debe de acabar con todo los actos de corrupción que afecten al país y a su pueblo. Nota de Prensa Arteaga informó que durante la sesión ordinaria del Parlamento Nacional de este miércoles 8 de febrero, la Comisión de Contraloría de la cual es miembro, acordó citar a los representantes de la empresa brasileña Odebrecht, para comparecer sobre los casos de sobornos a funcionarios venezolanos. Esto tras abrirse de manera formal una investigación sobre el caso. “Estos es una situación delicada, porque no sobornaron a un portero o a un humilde trabajador, sino a altos funcionarios del país, que entre los años 2006 y 2015 recibieron unos 98 millones de dólares para obtener contratos de obras públicas en comisiones, por más de 11.000.000 mil millones de dólares”, destacó Arteaga. A dar la cara En este sentido, el Asambleísta destacó que serán citados; Jesús Azuaje y Maryori Galboza Ceballo, ambos representante de la empresa brasileña en el país. Estos deberían de acudir ante la Comisión de Contraloría del Parlamento en condición de su representante de esta empresa latinoamatrica involucrada en hechos de corrupción.

“Ellos tendrán que dar toda la información sobre los actos de corrupción que Odebrecht venia operando en tierras venezolanas. Ellos serán los responsables de dar lujos y detalles de los sobornos y chantaje a los funcionarios venezolanos”, destacó. Para finalizar, Richard Arteaga sostuvo que tras el grave acto de corrupción por el enriquecimiento ilícito por las construcciones de innumerables obras bajo los ojos de Odebrecht, muchas de las mismas en la actualidad están sin concluir sumergidas en el deterioro y el olvido.

