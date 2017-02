Roberto Smith: Cruceros internacionales son sustentables en Vargas

“En tiempos de crisis también hay oportunidades. Por eso podríamos realizar una jornada internacional para el regreso de los cruceros en Venezuela. Y los estados costeros tienen una inmensa posibilidad de generar divisas; siendo la isla de Margarita y Vargas los principales destinos. Esto; como un proyecto integral, sistémico, para incentivar la economía en el país, y generar miles de empleos. Los cruceros internacionales son sustentables en Vargas.”

Nota de prensa

Son palabras de Roberto Smith, quien mantiene una serie de propuestas relativas a la actividad turística, “como área vital para producir riqueza, atacar el desempleo y mejorar la calidad de vida del guaireño. En precisión enfrentar la pobreza y combatirla.”

El aspirante a la Gobernación de Vargas, con sólida experiencia gerencial y el tinte internacional requerido no escatima elementos de valoración del turismo, “como bandera para retomar el liderazgo comercial, financiero y de destinos propiamente dicho, en el área no petrolera; lo cual generaría suficientes valores agregados, para atender las exigencias sociales. No es fácil, no es de una día para otro. Pero es perfectamente realizable en un tiempo perentorio, con un cronograma de encuentros y visitas en el ámbito foráneo.”