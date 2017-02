Roberto Smith: Pensemos en un país para la juventud “Ratificar nuestro legado histórico y celebrar las batallas que enaltecieron a la juventud venezolana, como aquel 12 de febrero de 1814 con jóvenes seminaristas y de la universidad de Caracas comandados por José Félix Ribas siempre será propicia y pertinente, para reconocer nuestra firmeza frente al opresor,” dice Roberto Smith, para introducir sus ideas relativas a la atención de las nuevas generaciones: Nota de prensa Se trata de que pensemos en un país para la juventud – precisa el ex Ministro -, con todas las oportunidades posibles. De realizar el máximo esfuerzo de estado para atender cabalmente a las universidades. Los jóvenes merecen mayor seguridad social, debemos fortalecer su visión sobre una tierra legendaria. Roberto Smith expresa que “tenemos que garantizar el avance y la movilidad social de estos rostros y mentes brillantes que tenemos, para que no emigren. Necesitamos detener, por todos los medios posibles, la inseguridad que nos agobia. Generar los empleos necesarios relanzando el aparato productivo. El turismo podría ser una de esas puertas para obtener la libertad plena, esa misma que en aquellos tiempos discutimos, y que hoy recordamos, con marchas y actos protocolares.”

