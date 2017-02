Roberto Smith: Podemos emerger del fondo y vencer la barbarie Según Roberto Smith, a “la crisis financiera, alimentaria e institucional la agudiza una ausencia sostenida de valores, de ética de un chavismo sumergido en tiempos de su propia decadencia propia incluso del gomecismo. El atropello es general, y esto auspicia el recrudecimiento del abandono ciudadano, de la lucha por una mejor movilidad social. Agreden el ascenso del venezolano, y lo han convertido en un sueño inconcluso, para la mayoría de jóvenes, estudiantes y profesionales, que mantienen una inmigración constante, lo cual debilita el mejor activo que tenemos; nuestra reserva de talentos. ” Señala el dirigente de Voluntad Popular, que “somos herederos de la historia, tenemos la genética libertaria. Podemos emerger del fondo y vencer la barbarie. Porque sabemos crecernos ante las dificultades, estas que han creado quienes agredieron a todo un país, con sus malas praxis políticas. El Venezolano tiene con qué, y lo vamos a lograr. Saldremos de esta pesadilla, unidos en propósitos, objetivos y metas de reconstrucción y relanzamiento nacional, y sobre todo de crecimiento individual y específicamente colectivo.”

You must log in to post a comment.