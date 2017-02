Roberto Smith (@RobertoSmithP): En seis semanas se resuelve Puente Guanape no en 22 como dice el gobierno (Fotos) Feb 22, 2017 1:36 pm Nuevamente el ex Ministro de transporte y Comunicaciones, Roberto Smith ratificó que el puente Guanape se puede construir en 45 días, es decir 6 semanas, y no en 22 , como han anunciado las autoridades del área, “ lo cual seguiría perjudicando a la familia varguense”. Esto sería, con “una adecuada gerencia pública, trabajando 24/7, y utilizando a la mejor mano de obra, y tecnología venezolana”. Nota de prensa Smith declaró, y expuso en este mismo medio, el 26 de enero, un cronograma de acciones que habría permitido celebrar el día de Vargas, es decir el 10 de marzo, con la inauguración del nuevo puente. Luego de 26 días del colapso de la edificación, el Ministerio de Obras Públicas ofreció la reconstrucción para el mes de junio. Además, apuntó, “a mí me tocó el colapso del puente La Lucha y lo reconstruí en 2 meses. Hace falta una agenda fast-track, sin peros, ni coimas, ni retrasos injustificados. Tenemos los profesionales, conocemos la situación, poseemos la experticia y ofrecemos nuestra voluntad para resolverle el problema a mi gente de Vargas”.

