@RobertoAndery: “Maduro carece de atributos para darnos lecciones de ética” San Carlos, marzo 08.- El señor Nicolás Maduro carece de atributos para darnos lecciones de ética y los venezolanos, ni mucho menos a los abogados, no estamos obligados a someternos a los dictados de una supuesta “justicia socialista”, expresó Roberto Andery, presidente del Colegio de Abogados del estado Cojedes. Andery señaló que junto a Ivett Lugo, presidenta del Colegio de Abogados de Caracas y los presidentes de colegios de Abogados de Lara, Carabobo, Miranda, Anzoátegui y Aragua, así como miembros de Federación de Colegio de Abogados de Venezuela, se dirigieron a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a demandar la nulidad del decreto presidencial, a través del cual se creó la Misión Justicia Socialista. Explicó que uno de los motivos por el que solicitan la nulidad es porque el jefe de Estado, usurpa funciones del Poder Judicial al pretender asumir a través del decreto, funciones de cogobierno judicial, el cual corresponde de manera exclusiva al TSJ. Dijo que intenta imponer principios éticos de acuerdo a sus convicciones personales, lo que viola convenios internacionales, obligantes en Venezuela, que reservan tal materia a los organismos internos del gremio. “Nosotros estamos abiertos a debatir con cualquier persona y en cualquier foro, los preceptos éticos de nuestra profesión. Lo que no vamos a aceptar son imposiciones de funcionarios públicos, no importa su jerarquía, carentes de atribuciones para ello”, expresó. El presidente del Colegio de Abogados, expuso que la Constitución en su artículo 26, fija los parámetros aplicables a la Justicia en Venezuela. En ninguno de los enunciados de tal precepto se alude a llamada “Justicia Socialista” como se pretende en el decreto.

