@RobertoSmithP: Voluntad Popular saldrá fortalecida en la renovación “Es preciso acotar que la validación señalada por el CNE coloca obstáculos, en vez de propiciar elementos, para la participación popular e impulsar las elecciones en Venezuela. Es un acto que contraría a las organizaciones políticas, como intermediarios entre el estado y la población, para el ejercicio de los derechos del pueblo. Legitimarse es un acto leonino, es decir peligroso no sólo para las agrupaciones que a ella acuden, sino también para la propia sociedad. Conscientes de eso, de la grave crisis institucional que vivimos, de los cierres y limitaciones a los procesos electorales asumimos esta tarea, como una nueva que nos impone los tiempos que vivimos; y lo hacemos confiados en nuestra juventud, en la militancia, en la misión y visión del máximo liderazgo, y en el compromiso por la democracia.” Roberto Smith mantiene así, el llamado a toda la militancia naranja, para cristalizar la fortaleza naranja este 11 y 12 de marzo, en la renovación convocada por el CNE. Nota de prensa Smith señala que “son respetuosos de las decisiones de algunos partidos que se apartaron de esta legitmación” y que entiende el pavor que generan cualquier tipo de elecciones al Psuv, al gobierno y al propio Consejo Nacional Electoral porque “la mayoría quiere cambio para emerger como país, como sociedad e individualmente.” Finaliza afirmando que “Voluntad Popular seguirá ejerciendo la presión de calle, manifestando su propuesta política, vigilante de los mecanismos que se imponen y defensores de la libertad, la justicia y la calidad de vida del venezolano. Vargas validará sin problemas el fin de semana. Voluntad Popular saldrá fortalecida en la renovación.”

