Román Duque Corredor: Si no renovamos Copei, el partido puede extinguirse El dirigente político Román Duque Corredor, en una carta pública expuso las razones por las cuales considera una “obligación moral para los copeyanos y socialcristianos”, participar en el proceso de validación de los partidos políticos convocado por el CNE. “Si no renovamos Copei, el partido corre el riesgo de extinguirse”, dijo. Para Duque Corredor con este proceso se conservaría a Copei con 71 años de existencia como partido político, sin que ello signifique parcializarse por la actual Dirección Nacional, que a su criterio es de origen judicial que está en contra de la misma que eligieron los militantes. “Es el partido y no las facciones el que se juega su futuro después de siete décadas de vigencia como expresión del socialcristianismo, como soporte de la libertad y la democracia y de dique ante el totalitarismo, desde su fundación, el 19 de enero de 1946 (…) Por encima del conflicto interno que podemos tener respecto de la intervención judicial, los copeyanos tienen el deber moral de no dejar morir el partido al cual han pertenecido y pertenecen”. Destino Alertó que de morir Copei, por la ausencia de sus militantes en el proceso de su renovación, se estaría también sellando la suerte del socialcristianismo en Venezuela, con el riesgo de que alguna otra organización lo asuma como suyo, o de que se lo apropien otros movimientos. “Pienso que eso sería un pecado de lesa ideología”, añade. Por otro lado, el simpatizante de la tolda verde cree que la renovación de Copei no representa una legitimación de la intervención judicial, que particularmente califica como violación de su autonomía como partido político, sino la actitud de resguardar esta organización partidista. “De perderse el daño será irreparable, porque ni una ni otra Dirección Política podrá presentarse como legítima”. Acentúa Duque que el renovar a Copei, como partido, sería consecuente con el planteamiento de que sólo sus militantes son quienes tienen legitimidad para resolver su conflicto. “De extinguirse Copei, este no concurriría a las elecciones regionales, o a ninguna otra, ni tampoco se resolvería dicho conflicto, por lo que los militantes perderían su derecho a elegir sus directivos (…) Desaparecer Copei es negarle a los socialcristianos el derecho a votar por el partido que los representa”. Exhorta a los simpatizantes de este partido a comprender que el no concurrir a renovar a Copei, sería una forma de “convalidar la actitud antidemocrática del Gobierno de acabar los partidos (…) para establecer un sistema de partido único totalitario”. “Por el contrario, el renovar los partidos es defenderlos como soporte de la democracia y del pluralismo y expresar rechazo a la conducta antidemocrática del Gobierno”, sentenció. 25 y 26 de marzo Para los días 25 y 26 de marzo está pautado el proceso de validación correspondiente a Copei. Román Duque Corredor dijo que además de ejercer ese derecho y de cumplir con ese deber, la concurrencia debe ser una muestra de consecuencia con el pensamiento que les dejó Arístides Calvani: “Primero soy cristiano. Después demócrata. Luego demócrata cristiano. A cuyo pensamiento me permito agregar: Siempre socialcristiano copeyano”.

