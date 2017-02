Rosiris Toro: El Gobierno está asfixiado económicamente y sigue con sus pésimas decisiones La Secretaria de Organización del estado Miranda por Un Nuevo Tiempo y Concejal del Municipio Sucre, Rosiris Toro aseguró que el gobierno encabezado por Nicolás Maduro se niega a aceptar la crisis económica a la que sometieron a Venezuela. De la misma manera catalogó como irresponsable el reciente anuncio de aumento de los cestatickets, “estamos en presencia de una inflación gigantesca la que pretenden tapar y evidentemente no informar a los venezolanos, sin contar como se pretenden acabar con las pequeñas empresas que medianamente han sobrevivido”. Nota de prensa La también presidenta de la Comisión de Abastecimiento, Mercadeo, Integración Comunal y Emprendimiento indicó que el incremento del salario integral no puede ser visto como un logro, “lo que busca es tapar el desastre y el desconocimiento que mantiene el mal llamado obrero frente a la materia económica. Es insólito que para el primer trimestre tengamos un aumento salarial de más de 60 por ciento, es claro y evidente que temen lo que viene”. Toro insistió en “desde Maduro para abajo insisten en sus discursos demagogos, aquí ninguno de los enchufados busca proteger el bolsillo de los ciudadanos, por el contrario, cada medida que toman sin consultar, busca tapar desastre tras desastre que han llevado a cabo y siempre culpan a otras naciones y supuestos planes desestabilizadores de la ficción que se inventan para sobrevivir y poniendo a pagar el costo al pueblo que cada día es más pobre”. La abanderada por la tolda azul aprovechó para referirse a las nuevas designaciones en ministerios “ya estamos acostumbrados a ver el reciclaje y la burla que han impuesto contra los electores, ¿Qué le dicen esos diputados de ‘la Patria’ a la gente que voto por ellos y han abandonado su curul? Ese es reflejo de lo que están hecho, no les interesa el pueblo sino ellos y como mantenerse en el Poder”. Rosiris Toro culminó haciendo un llamado a los venezolanos, “la única solución es cambiar de gobierno, ese modelo no garantiza mejorar nuestra calidad de vida, por el contrario, nos arrodilla día a día, más y más, el Consejo Nacional Electoral no nos puede coartar nuestro derecho a votar y como ciudadanos debemos exigirlo y defenderlo”.

