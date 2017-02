Runrunes de este martes 14 de febrero de 2017 ALTO:

CHAVEZBRECHT II. Dos hechos significativos ocurrieron en Venezuela el fin de semana en el marco del escándalo mundial lleno de corrupción y sobornos liderados -entre otras varias constructoras brasileras- por la firma Odebrecht. Una, que el presidente Nicolás Maduro por vez primera se refiere -aunque de la manera más genérica y ambigua posible, sin dar un solo nombre ni precisar caso alguno- al tema Odebrecht en el país a su cargo. El domingo Maduro señala que da todo su “… apoyo al ministerio público y al poder judicial para que hagan justicia en el caso de Odebrecht y vayan a la cárcel los responsables de haber recibido coimas, sobornos. mano dura con eso…”. La segunda, que contradice a la primera, fue la injusta e ilegal detención y deportación de dos periodistas brasileros que investigaban en el Zulia -junto a representantes de Transparencia Internacional- la construcción del segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Entonces, ¿“mano dura” contra quién? ¿contra quién se atreva a investigar? ¡vaya absurdo! Recordemos que las últimas deudas pagadas a Odebrecht para esta obra fue con dinero del Fondo Chino, del cual ni un solo venezolano conoce públicamente sus cifras. ¿Verdad o no ex ministro Haiman El Troudi? MEDIO

III: Incluyendo Brasil ya son diez los países en donde el escándalo ha activado autoridades y fiscalías. El expresidente peruano Alejandro Toledo ya es un perseguido con orden de captura a través de Interpol. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner está preparada al bate, pues Odebrecht admitió ante las fiscalías de Estados Unidos y Brasil que pagó coimas por 35 millones de dólares a funcionarios de su más íntimo entorno. En Brasil, el propio Lula da Silva enfrenta las secuelas del caso “Lava Jato”. Recordemos que Marcelo Odebrecht, líder de la empresa a nivel mundial, está condenado a 19 años de cárcel. Las fotos, videos, cenas, encuentros, viajes de este personaje al lado de Dilma, de Lula y de Hugo Chávez están en los archivos de los grandes medios de comunicación. ¿Tendrá Maduro clara dimensión de lo que esto significa? Aparte de la independencia que deberá demostrar en las próximas horas la Fiscal General en torno a esta declaración pública del jefe de estado, vale la pena recordar que fue el propio Hugo Chávez Frías quien “descubrió” a la empresa al inicio de su gobierno en un viaje a Brasil visitando a Lula. Chávez encontró en ODE -por recomendación de su par- la manera de concentrar en un solo actor los millones de dólares que manejaba a su sola discreción, eliminando opciones para las empresarios y empresas venezolanas a las que consideraba sus enemigas políticas: se estiman que fueron más de 30 las obras asignadas a la brasilera, sin que ninguna de ellas fuera producto o resultado de una licitación pública. Todas asignadas a dedo, algunas de ellas, bajo criterios de “emergencia”: metros, puentes, represas, teleféricos, aeropuertos, edificios de viviendas, sistemas de riego. Por eso es que la propuesta de Nicolás podría resultarle fácil al Sebin, Cicpc o Fiscalía, al disponer de los primeros indicios de corrupción vinculados a estas obras. Algunas de ellas están aún inconclusas, otras exigen fuerte mantenimiento. Más Runrunes

