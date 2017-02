Samuel Paredes: Opositores se nos acaba el tiempo de recuperar la democracia Debemos ir con la tarjeta única y unas elecciones internas primarias, para luego exigir inmediatas elecciones regionales y presidenciales, una vez depuesto el régimen, iremos al proceso de renovación de partidos pues ya hemos perdido tanto tiempo valioso en los tropiezos emanados del G2 Cubano que ahora ese tiempo se nos acaba cada día, aseguró el periodista Samuel Paredes, dirigente regional y miembro del voluntariado Alcides Gobernador del estado Bolívar. Paredes, consideró como “ridículos” tanto el tiempo como los requisitos publicados para cumplir con el proceso de legalización de los partidos políticos, ya que “el CNE nos obliga a colectar ese 0,5% del Registro Electoral (RE) en sólo 14 horas y en 390 puntos, cuando un carnet para el control del pueblo lo desplegaron en 4.500 puntos junto a los fondos de cada ministerio dirigiéndose hacia ese fin.” Puntualizó el también profesor universitario, “la sola necesidad de buscar una solución a la falta de alimentos y medicinas nos lleva a exigir desde las comunidades del Municipio Caroní que visitamos cada día, elevar la solicitud ante el régimen de una figura que permita ingresar al país insumos, y así atender a la gente que se está muriendo de hambre y por problemas médicos, que pudieran ser muchos de ellos resueltos con la compra de un simple medicamento los cuales no existen en Venezuela. Cada día nos vamos quedando Sin Moral y Sin Luces,” detalló. Esta realidad que vivimos todos los días, nos lleva a pensar que ya el tiempo no podemos seguirlo perdido en “conchas de mango” que propone el G2 cubano a través del CNE, agregó. Hay que tener poca sensibilidad, nada de humanismo y mucha frialdad para ver como padecen los Guayaneses, y no darse cuenta que el gobierno jamás ganaría una elección a no ser que ésta sea robada. Por tanto, “este régimen hará caso omiso a cualquier convocatoria de elecciones, debemos exigirla, pues ellos siempre sacarán de su sombrero, un nuevo petardo que nos hará perder tiempo a la mayoría opositora del estado Bolívar y de todo el país,” aseguró el también miembro coordinador del Voluntariado Alcides Padilla. “Nosotros seguimos nuestra lucha en la calle, escuchando las innumerables quejas de la gente que vive agobiada por miles problemas como la inseguridad, pues ya todo el país, pero en especial el estado Bolívar, está en manos de los delincuentes,” dijo. “En cada contacto diario, junto al próximo gobernador, Alcides, vemos a las madres Guayanesas a quienes les arrebatan las vidas de sus hijos por solo quitarles un simple celular o un par de zapatos, por lo que ese hecho debemos contrarrestarlo motivando al estudio de nuestros jóvenes y generar para todos ellos, las oportunidades que este gobierno les ha robado.” Exhortó el dirigente Samuel Paredes, a todos los vecinos de Caroní y el estado Bolívar a seguir firmes en la posición de exigirle al CNE una salida electoral para que “el pueblo decida a quién quiere que lo gobierne a nivel regional, local y en la presidencia de la República,” al régimen permitir que entren alimentos y medicinas para las familias venezolanas y así acabar con tanto desastre gubernamental,” acotó.

