Santos pidió resolver a la “mayor brevedad” el caso de Odebrecht Bogotá El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió este lunes a los encargados de impartir justicia en el país que resuelvan a la mayor brevedad casos de corrupción como el de la constructora brasileña Odebrecht, que involucra a ex funcionarios del anterior gobierno. “Pido que se resuelvan estos casos a la mayor brevedad posible, y que no se tenga contemplación alguna con ninguno de los responsables”, dijo Santos en el acto de posesión del procurador general de la nación, Fernando Carrillo. Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, en donde habría entregado más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014. El 12 de enero las autoridades colombianas detuvieron a Gabriel García Morales, viceministro de Transporte durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), por su supuesta implicación en el caso. Un primer pago de 6,5 millones de dólares se hizo al parecer a García Morales para lograr la adjudicación de la concesión del tramo dos de la Ruta del Sol, vía que comunica el interior del país con la costa atlántica. Luego de 11 horas de audiencia, el ex viceministro aceptó ayer los cargos de cohecho, celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito, y fue trasladado a la cárcel La Picota, de Bogotá. En un comunicado, la Fiscalía General de la Nación precisó que se efectuó “un segundo pago, por 4,6 millones de dólares, para la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra”, en el noreste colombiano. Por este hecho fue capturado el pasado sábado el excongresista Otto Nicolás Bula Bula. Al respecto, Santos comentó que “las investigaciones sobre el caso de Odebrecht han avanzado en tiempo récord por parte de la Fiscalía, incluida la captura de un ex viceministro de Transporte del gobierno pasado y de un siniestro personaje que aparentemente era el eslabón en esta operación”. Hasta ahora, precisó, “ningún funcionario de mi gobierno ha sido señalado de haber sido sobornado por Odebrecht, pero si llegara a haberlo, que le caiga todo el peso de la ley”. “Voy a proponer que por ley para los corruptos no haya casa por cárcel ni beneficios por allanarse a los cargos. Que sepan los corruptos que pagarán caro su desprecio a la sociedad y su falta de honestidad”, añadió el mandatario.

