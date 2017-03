Scarano: “No he recibido notificación de la Contraloría” El ex alcalde de San Diego, en el estado Carabobo, Enzo Scarano, aseguró que no ha sido notificado de ningún tipo de sanción por parte de la Contraloría General de la República sobre la inhabilitación en su contra para ejercer cargos públicos por 15 años. “Antes las maniobras malsanas de un grupito de enchufados tarde o temprano les llegará la justicia y por eso estamos luchando, aseguró durante una rueda de prensa junto a representantes del partido Causa R. Por otro lado, el dirigente opositor aseguró que la inhabilitación se trata de un ataque contra su gestión. “El ataque contra mí, es contra una gestión que nunca han podido comparar #SanDiego sigue siendo el mejor municipio de Carabobo”, destacó. Scarano afirmó que es un ejemplo de la persecución política. “Estuve preso, inhabilitado durante un año y aquí sigo. No necesito un cargo para trabajar”, señaló.

You must log in to post a comment.