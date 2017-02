Sentencia de Leopoldo López y estudiantes es definitivamente firme La plenaria de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se reunió este jueves en la mañana y decidió desestimar el recurso de casación presentado por la defensa del político Leopoldo López y los estudiantes Demián Martín, Ángel González y Christian Holdack. La decisión del tribunal culmina el proceso judicial que inició en 2014, cuya sentencia se dio el 10 de septiembre de 2015 y pasó por un recurso en la Corte de Apelaciones, que fue negado. La Sala ratificó que el coordinador del partido Voluntad Popular debe cumplir una condena de 13 años, 9 meses y 7 días de prisión en la prisión militar de Ramo Verde. También hizo firme la medida contra Holdack, 10 años de cárcel; González y Martín, 4 años y 6 meses de prisión. Los jóvenes gozan de una medida humanitaria que no los obliga a estar recluidos sino a presentarse periódicamente ante los tribunales. El abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez, que recibió el documento que ratifica las sentencias. En el mismo indica que se desestimaron y se inadmitieron los recursos presentados por los defensores. Indicó que con esta decisión ya no existe en la justicia venezolana forma de que los condenados puedan interponer más recursos en el país. Pero aseveró que Leopoldo López debe ser libre y para lograrlo usarán “todos los recursos”. Afirmó que la semana próxima tiene pensado ir a la Organización de Nacional Unidas y entregar un documento. “Que no quede espacio sin llenar, que no queda pendiente nada por hacer. Leopoldo López tiene que ser liberado”, dijo. El recurso de casación, contra la decisión de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Caracas que ratificó la condena el 12 de agosto en un principio, fue interpuesto por la defensa de los cuatro sentenciados el 11 de octubre de 2016. Varias semanas después de que se introdujera el recurso, el presidente de la Sala de Casación Penal, magistrado Maikel Moreno, informó que la sentencia sería decidida por su instancia y la decisión se conocería en los primeros días de enero de 2017. Moreno informó que la Sala había recibido el expediente al finalizar octubre y detalló que el mismo estaba siendo revisado por los integrantes de la sala. Al tiempo que dijo que no podría dar más detalles. Terminan las aspiraciones presidenciales La decisión de la Sala de Casación Penal culmina con el deseo de López de aspirar a la primera magistratura de la República. Constitucionalmente no puede aspirar a la Presidencia de Venezuela quien esté sometido a una condena cuya sentencia sea definitivamente firme.

