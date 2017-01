Shakira: La paz va más allá de los tratados Shakira afirmó este lunes en Davos, donde fue a recibir un premio por su labor a favor de la educación, que la paz en Colombia debe ir “más allá de los tratados”, reseñó AFP. “Puedo dar fe que todos los colombianos, o al menos la mayoría, deseamos un país en paz. Pero la paz va más allá de cualquier tratado, de cualquier papel que se firme” dijo la cantante de Barranquilla en un encuentro con periodistas. “Yo soy una persona que nací y crecí en un país en guerra, en un país en conflicto y que he visto los estragos de la guerra y las repercusiones a través de los niños de nuestra fundación”, recordó. Por ello definió la paz como un “compromiso” social para dar igualdad de oportunidades. “Y qué mejor oportunidad que la educación, que nos hace iguales”, afirmó. La estrella colombiana recibió este lunes el Crystal Award que otorga el Foro Económico Mundial (WEF) en su calidad de “apasionada defensora” de la educación, en particular en la edad más temprana. Shakira fundó en 1997 la oenegé Pies Descalzos, que promueve la educación pública de calidad entre los niños vulnerables de Colombia. La cantante, que tiene dos hijos con el jugador del Barcelona Gerard Piqué, también habló de su maternidad. “Sasha, mi hijo pequeño, estuvo enfermo y ahora ya está bien, gracias a Dios. Pero después de pasar por esa experiencia sólo podía pensar en todas las madres que no tienen recursos”, dijo la cantante. El Foro también otorgó este lunes premios a la violinista Anne-Sophie Mutter, que dirige una fundación para jóvenes músicos, y al actor Forest Whitaker, que trabaja en pos de la paz en varios países del mundo, Shakira coincide esta semana en Davos con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que expondrá en el Foro su experiencia del proceso de paz. El mandatario recibió en diciembre el Nobel por sus esfuerzos para poner fin a un conflicto armado que durante en 52 años ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, organizaciones criminales y agentes estatales, con un balance de 260.000 muertos, 68.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.

You must log in to post a comment.