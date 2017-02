Sitssa incorporará unidades para cubrir rutas al interior del país en Carnavales El Sistema Integral de Transporte Superficial (Sitssa) incorporará nuevas unidades de transporte para garantizar la movilidad de los usuarios hacia el interior del país durante el asueto de Carnaval. AVN La información la dio a conocer este lunes el viceministro de Transporte Terrestre, Christopher Martínez. “Para estos carnavales tenemos la incorporación de nuevas unidades para cubrir las 25 rutas (de Sitssa) a escala nacional, incorporamos 15 nuevas unidades interurbanas en un plan que estamos haciendo con el Instituto Nacional de Transporte Terrestre y Sitssa para cubrir varios destinos del país y garantizar la movilidad de los usuarios para que disfruten los carnavales”, indicó.

