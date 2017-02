Social Cristianos Se Preparan Para Relegitimación Del Partido LUISANA SUÁREZ San Carlos.- “Los social cristianos nos preparamos para la realización de la relegitimación de nuestro partido social cristiano Copei durante los días 11 y 12 de marzo”, informó el Ing. Carlos Ortega Perdomo, presidente de la tolda verde en la entidad, quien a la vez explicó que se designaron los coordinadores de los municipios. En San Carlos, están Ramón Moncada, Félix Cordero, Doris Hernández y Luis Miranda. En Tinaco, Antonio Peña y Gertrudis Aponte. En Tinaquillo, Carlos Ortega y Alfredo Morales; en Anzoátegui y Las Vegas, Félix López Whitte y José Páez. En Lima Blanco, Adela Pérez y Fernando Matute; en Ricaute, Félix Cordero y en El Baúl Ramón Moncada, Lesbia Herrera y Víctor Vargas. Manifestó COP que “si el gobierno cree que nos vamos a cruzar de brazos ante la situación difícil que vive el país, están bien equivocados, nosotros estamos realizando un trabajo el cual estamos seguros nos garantizará nuestra incorporación al devenir histórico del país”, puntualizo. El ex alcalde de Tinaquillo invitó a los social cristianos a incorporarse al trabajo activo, unidos por una Venezuela más segura y productiva, donde nuestros hijos y sus hijos puedan tener un mejor y digno un futuro.

